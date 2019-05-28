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РИА Новости

В Канаде около 600 спасателей и авиация тушат лесные пожары

Вчера, 09:09
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Около 600 пожарных и 28 вертолетов участвуют в борьбе с лесными пожарами, бушующими в канадской провинции Альберта, сообщает телеканал CTV.
Как сообщили местные власти, пожар охватил территорию в 127 тысяч гектаров. На прошлой неделе площадь пожара составляла 80 тысяч гектаров, и ему был присвоен самый высокий уровень интенсивности. Распространению огня способствует засушливая погода и сильный ветер.
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По данным телеканала, 194 пожарных защищают дома и другие объекты в городе Хай Левл, который расположен ближе всего к крупнейшему очагу возгорания. Еще по меньшей мере 400 пожарных и авиация задействованы в ликвидации пожара.
Предупреждение о чрезвычайной ситуации было объявлено в населенном пункте Траут-Лейк из-за пожара в 14 километрах от него.
На данный момент о пострадавших не сообщается.
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