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РИА Новости

В Японии за неделю четыре человека погибли от жары

Вчера, 08:31
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© AFP 2019 / Toshifumi KitamuraРебенок купается в фонтане в Японии
Ребенок купается в фонтане в Японии
© AFP 2019 / Toshifumi Kitamura
Ребенок купается в фонтане в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Более 2 тысяч человек были госпитализированы с 20 по 26 мая с тепловым ударом, четыре человека погибли, сообщает пожарная охрана Японии, в ведении которой находится и служба скорой помощи.
По ее данным, в больнице из-за жары оказались 2053 человека. Это в четыре раза больше, чем неделей ранее.
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Все погибшие из разных районов страны. Один из северной префектуры Аомори, второй - из северо-восточной Мияги, третий из Осаки в центре Японии и четвертый из Гуммы - на северо-западе от Токио.
Резкий рост пострадавших от теплового удара связан с неожиданно наступившей жаркой погодой, охватившей большинство районов страны, в том числе и самый северный японский остров Хоккайдо. Здесь был поставлен температурный рекорд как для самого региона, так и в масштабах страны для конца весны – 39 градусов. Всего же в 53 из 926 метеопунктов температура в минувшее воскресенье превысила 35 градусов.
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Подобная жаркая погода опережает среднегодовой график на два месяца. На этот день пришлось и максимальное число пострадавших – более 800 человек.
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