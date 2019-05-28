Трамп намерен заменить на авианосцах электромагнитные катапульты паровыми

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед американскими военнослужащими на универсальном десантном корабле "Уосп" (Wasp-class) на базе ВМС США Йокосука в Японии заявил, что издаст приказ о замене дорогих электромагнитных стартовых катапульт на паровые.
"Я издам указ о том, чтобы при постройке новых авианосцев использовались паровые катапульты", - заявил Трамп.
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В частности президента не устраивают огромные затраты на электромагнитные катапульты, которые, по его словам, не являются надежными в отличие от паровых.
"Это было еще до меня, мы потратили 900 миллионов долларов на эти сумасшедшие электрические катапульты. А я спрашиваю: что не так с паром?" - добавил президент.
По словам президента, хотя эксперты заявляют, что "электромагнитные катапульты работают быстрее", США не нуждается в дополнительной скорости.
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"Нам не нужна эта дополнительная скорость, ведь мы можем запускать самолеты только раз в пару минут", - отметил Трамп, подчеркнув, что разработчики всегда стремятся к инновациям, но "это уже чересчур".
Трансляция выступления президента велась на странице Белого дома в Twitter.
Стартовые катапульты применяются на авианосцах для разгона самолетов при взлете. В настоящее время в подавляющем большинстве используются паровые катапульты.
24 апреля, 11:32Дипломатия авианосцев: США решили взять Россию на испуг в СредиземноморьеАвианосцы – это, конечно, конек США. Для них это "тысячи тонн международной дипломатии". Лучше бы занялись дипломатией в ее подлинном смысле, где нужны тысячи слов. Но это Вашингтону не очень удается. Впрочем, и авианосцы часто не срабатывают.
Система EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) разрабатывается компанией General Atomics для замены паровых катапульт на американских авианосцах класса Gerald R. Ford (CVN 78). При этом ВМС США пока официально не ввели в эксплуатацию новую систему.
Катапульта системы EMALS в сравнении с паровыми обеспечивает достижение большего импульса толчка при снижении общей массы катапульты и улучшении ряда характеристик.
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