Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая - РИА Новости. Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.

Согласно этим данным, альпинист скончался на высоте порядка 7900 метров. Вместе с членами своей группы он успешно покорил Эверест, однако во время спуска почувствовал недомогание и в ночь на вторник умер.

Непальские СМИ отмечают, что причиной столь массовой гибели альпинистов в Гималаях в нынешнем сезоне стали, прежде всего, трудные погодные условия и "пробки" на маршруте. Находясь слишком долго в высотной зоне в условиях нехватки кислорода, покорители горных вершин умирают от истощения организма, полагают СМИ.

Несмотря на гибель уже 11 альпинистов с начала мая, правительство Непала объявило, что не планирует ограничивать выдачу разрешений для желающих покорить Эверест. Как сообщил ранее генеральный директор департамента туризма Непала Дандурадж Гимир, это не первый случай, когда на пути к вершине Эвереста наблюдаются “пробки”, а значит, у властей "нет оснований полагать", что именно они послужили причиной этих смертей.