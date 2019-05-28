Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T08:15Z
https://ria.ru/20190528/1554974701.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155495/66/1554956698_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b049646f6f02b710552d9c9402f23522.jpg
РИА Новости

В Москве во вторник ожидается самый теплый день с начала года

Вчера, 08:15
490
© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на Крымской набережной в Москве
Девушка на Крымской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура воздуха может прогреться до 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность без существенных осадков, по области местами возможен небольшой дождь. Мы ожидаем в столице 26-28 градусов тепла, по области 24-29 градусов. Такая температура может стать рекордной с начала года", - сообщил Синенков.
Мужчина катается на велосипеде на территории парка 850-летия Москвы в районе Марьино
20 мая, 14:47
Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше срока
Метеоролог добавил, что ветер будет южным со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
200002
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Ребенок купается в фонтане в Японии
В Японии за неделю четыре человека погибли от жары
РИА
Новости
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен заменить на авианосцах электромагнитные катапульты паровыми
Аэропорт Владивостока
Во Владивостоке оцепили аэропорт после звонка о минировании
Лента
новостей
Авиадебоширу, требовавшему пересадить его в бизнес-класс, назначили лечение
Трамвай на улице города
В Москве восстановили движение трамвайных маршрутов после аварии
Эверест
Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
В России изменились правила обязательного медстрахования
Истребитель F-35А
У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А
Международный аэропорт Пекина
Консульство России попросило Пекин объяснить проверки телефонов у туристов
Бутылки вина
Правительство ограничило госзакупки отдельных видов импортных вин
Мороженое в вафельном стаканчике
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Новоизбранный президент Литвы, экономист Гитанас Науседа
Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с Россией
Пожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
СМИ: ущерб от взрыва в таиландском порту превысит три миллиона долларов
Названы самые криминальные районы Москвы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет
07:40США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ
07:33СМИ: Таиланд планирует внести суп Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
Лента новостейМолния