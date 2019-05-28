В Москве во вторник ожидается самый теплый день с начала года

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура воздуха может прогреться до 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность без существенных осадков, по области местами возможен небольшой дождь. Мы ожидаем в столице 26-28 градусов тепла, по области 24-29 градусов. Такая температура может стать рекордной с начала года", - сообщил Синенков.