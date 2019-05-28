Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого.

Так, по словам экспертов, мороженое по способу производства бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества — отколоть кусок от замороженной массы.

"Хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции; покрыто кристалликами льда — значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен", — отмечается в сообщении организации.

По госстандарту в основе мороженого должны быть молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Молока должно быть более 40 процентов. Надпись "пальмовое масло" на этикетке означает молокосодержащий продукт: он дешевле мороженого, в составе которого только молочные жиры.

Процент жирности также влияет на вид мороженого: у молочного она не более 7,5 процента, его могут добавлять в рацион даже те, кто придерживается диеты. Жирность сливочного мороженого — от восьми до 11,5 процента, пломбира — от 12 до 20 процентов. Чем выше процент жирности, тем желтее цвет продукта, добавляют специалисты.

Мороженое должно быть равномерного цвета и формы: если оно деформировано, возможно нарушение режима хранения. Кроме того, это может означать, что скоро истекает срок годности продукта. Также стоит обратить внимание на глазурь: она должна быть равномерно распределена, не отваливаться от поверхности, а наличие на шоколадной глазури белого налета говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе, подчеркнули эксперты.