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РИА Новости

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Вчера, 08:11
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМороженое в вафельном стаканчике
Мороженое в вафельном стаканчике
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого.
Так, по словам экспертов, мороженое по способу производства бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества — отколоть кусок от замороженной массы.

"Хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции; покрыто кристалликами льда — значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен", — отмечается в сообщении организации.

По госстандарту в основе мороженого должны быть молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Молока должно быть более 40 процентов. Надпись "пальмовое масло" на этикетке означает молокосодержащий продукт: он дешевле мороженого, в составе которого только молочные жиры.
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Процент жирности также влияет на вид мороженого: у молочного она не более 7,5 процента, его могут добавлять в рацион даже те, кто придерживается диеты. Жирность сливочного мороженого — от восьми до 11,5 процента, пломбира — от 12 до 20 процентов. Чем выше процент жирности, тем желтее цвет продукта, добавляют специалисты.
Мороженое должно быть равномерного цвета и формы: если оно деформировано, возможно нарушение режима хранения. Кроме того, это может означать, что скоро истекает срок годности продукта. Также стоит обратить внимание на глазурь: она должна быть равномерно распределена, не отваливаться от поверхности, а наличие на шоколадной глазури белого налета говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе, подчеркнули эксперты.
Стабилизаторы — естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют держать форму и не отражаются на качестве. По словам представителей Роскачества, если возникают сомнения насчет пользы Е-добавок, то можно выбрать продукт, содержащий натуральные компоненты: например, агар-агар или желатин.
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РоскачествоРоссияОбщество
Популярные комментарии
гост ввести слабо. также как и на кобасу сосиски и все астальное. по стандартам ссср
28 мая, 09:01
пппавел попов
5511104
Пусть следят за качеством и не думают,что потребитель-дурак.Подобные советы-оскорбительны.
28 мая, 09:23
jjasmin.kofe
5000008
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