Авиадебоширу, требовавшему пересадить его в бизнес-класс, назначили лечение

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Суд в Приморье назначил 6 месяцев принудительного лечения авиадебоширу, который на борту самолёта оскорблял и нападал на бортпроводников и пассажиров после отказа пересадить его из "эконом" в "бизнес-класс", сообщает дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

"Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года мужчина 1986 года рождения, находясь на борту самолета сообщением Москва – Владивосток и имея билеты в салоне самолета на место класса "эконом", беспричинно начал проходить в салон с местами класса "бизнес", просить бортпроводников его пересадить. После полученного отказа, мужчина принялся вести себя агрессивно, оскорблять и применять насилие в отношении экипажа и пассажиров самолета", - говорится в сообщении.