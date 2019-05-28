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РИА Новости

Авиадебоширу, требовавшему пересадить его в бизнес-класс, назначили лечение

Вчера, 08:05
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Суд в Приморье назначил 6 месяцев принудительного лечения авиадебоширу, который на борту самолёта оскорблял и нападал на бортпроводников и пассажиров после отказа пересадить его из "эконом" в "бизнес-класс", сообщает дальневосточное следственное управление на транспорте СК.
"Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года мужчина 1986 года рождения, находясь на борту самолета сообщением Москва – Владивосток и имея билеты в салоне самолета на место класса "эконом", беспричинно начал проходить в салон с местами класса "бизнес", просить бортпроводников его пересадить. После полученного отказа, мужчина принялся вести себя агрессивно, оскорблять и применять насилие в отношении экипажа и пассажиров самолета", - говорится в сообщении.
Установлено, что поведение мужчины было вызвано психическим расстройством.
"К мужчине применены меры медицинского характера, а именно 6 месяцев принудительного лечения в психиатрическом стационаре", - сообщает следствие.
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