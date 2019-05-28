Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Состояние пассажиров микроавтобуса, столкнувшегося с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе, оценивается как средней и легкой степени тяжести с благоприятным прогнозом, сообщили РИА Новости во вторник в региональном департаменте здравоохранения.

Авария произошла вечером в понедельник неподалеку от поселка Талинка в Октябрьском районе Югры. Микроавтобус, выполнявший рейс из Ханты-Мансийска в Югорск, столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении. Погиб пассажир микроавтобуса, еще семеро пострадали.

"Семь пострадавших госпитализированы в Няганскую окружную больницу. Трое - в состоянии средней степени тяжести, четверо - "легкие". У всех благоприятный прогноз", - сказал представитель департамента.