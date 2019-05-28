Консульство России попросило Пекин объяснить проверки телефонов у туристов

ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости. Генеральное консульство России в Гуанчжоу попросило китайские компетентные органы объяснить необходимость просмотра телефонов и проверки переписок в мессенджерах при пересечении границы, рассказали РИА Новости в дипучреждении.
Ранее стало известно, что при въезде или транзите через некоторые китайские международные аэропорты миграционные власти будут выборочно проводить собеседования с путешественниками, проверять содержимое их телефонов, а также переписки в мессенджерах.
"С точки зрения закона, любая страна, являясь суверенным государством, имеет право ставить любые барьеры при проверке въезда на свою территорию", — рассказал РИА Новости представитель генконсульства.
Однако российские дипломаты направили ноту компетентным органам, чтобы убедиться, что "это не произвол со стороны китайских служащих".
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По словам собеседника агентства, случаи проверки телефонов при въезде в Китай уже были, поэтому в генконсульстве решили заранее информировать людей о том, что такое может происходить.
Ранее дипучреждение сообщило, что, если китайские специалисты найдут в телефоне компрометирующую, по их мнению, информацию, они могут запретить въезд в страну. Человека поместят в специальное помещение, к нему не пустят консульских должностных лиц или представителей авиакомпании. Ближайшим рейсом его отправят в страну, из которой он прибыл.