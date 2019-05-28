Консульство России попросило Пекин объяснить проверки телефонов у туристов

ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости. Генеральное консульство России в Гуанчжоу попросило китайские компетентные органы объяснить необходимость просмотра телефонов и проверки переписок в мессенджерах при пересечении границы, рассказали РИА Новости в дипучреждении.

Ранее стало известно, что при въезде или транзите через некоторые китайские международные аэропорты миграционные власти будут выборочно проводить собеседования с путешественниками, проверять содержимое их телефонов, а также переписки в мессенджерах.

"С точки зрения закона, любая страна, являясь суверенным государством, имеет право ставить любые барьеры при проверке въезда на свою территорию", — рассказал РИА Новости представитель генконсульства.

Однако российские дипломаты направили ноту компетентным органам, чтобы убедиться, что "это не произвол со стороны китайских служащих".

По словам собеседника агентства, случаи проверки телефонов при въезде в Китай уже были, поэтому в генконсульстве решили заранее информировать людей о том, что такое может происходить.