В России изменились правила обязательного медстрахования

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, поликлиники усилят работу по профилактике заболеваний.

В частности, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого жителя определят группу здоровья.

Если у кого-либо найдут хроническое заболевание и такому человеку потребуется постоянный контроль врача, его поместят под диспансерное наблюдение.

Такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год. Причем если человек забудет об обследовании, то ему об этом напомнят работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС.

Кроме того, страховые компании должны будут работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций.