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РИА Новости

В России изменились правила обязательного медстрахования

Вчера, 07:18
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПосетитель у регистрационного стола в поликлинике
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, поликлиники усилят работу по профилактике заболеваний.
В частности, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого жителя определят группу здоровья.
Если у кого-либо найдут хроническое заболевание и такому человеку потребуется постоянный контроль врача, его поместят под диспансерное наблюдение.
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Такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год. Причем если человек забудет об обследовании, то ему об этом напомнят работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС.
Кроме того, страховые компании должны будут работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций.
Помимо этого, если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители назначат экспертизу оказанных услуг.
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Популярные комментарии
Учитывая что в стране строится по три храма в день и закрывается по 3 поликлиники в день осмотр должны будут вести попы. Ну как осмотр... скорее сразу отпевание видимо.
28 мая, 07:49
Сельский реднек
116298417797
врачей и так нет, в сочи в районах очереди запредельные. посёлок Вардане - поликлиника обслуживает все окрестные деревни. Вчера 27 мая спросил, как попасть на приём к терапевту - запись на 5 июня! Эндокринолог принимает по субботам 4 часа в Дагомысе! запись на пару месяцев вперёд! Какие медобследования? Просто выделят бюджет и украдут с липовыми отчётами о проведении.
28 мая, 07:41
Евгений Балакин
921141361013
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