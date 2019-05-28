Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Терминал внутренних линий аэропорта Хабаровска эвакуировали после сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве, рейс из Москвы перенаправили в расположенный рядом международный терминал, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
"Поступил звонок о минировании. Пассажиры были эвакуированы. В это время шел на прием рейс авиакомпании "Россия", его направили через международный терминал, пассажиров и груз через него выпустили. Сейчас в аэропорту работают взрывотехники", - сказал собеседник агентства.
28 ноября 2018, 14:43В Госдуме предложили ужесточить наказание для "телефонных террористов"
Он уточнил, что рейс летел из Москвы в Хабаровск.
Ранее сообщалось, что во вторник поступили сообщения о минировании крупных торговых центров и здания администрации в Комсомольске-на-Амуре.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроз взрывов не подтвердилась.
14 января, 14:43Нижневартовские школы "заминировала" 12-летняя девочка