В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

"Действительно, сегодня поступило сообщение от жителей, что видели медведя. На место выехали сотрудники полиции и охотовед. Сначала животное пытались отогнать в лес с помощью специальных средств, но он (медведь) не реагировал на шум. Медведь в ответ на действия кинулся в сторону людей, предупреждающие выстрелы вверх не помогли и, согласно "Закону о полиции", пришлось применить табельное оружие и обезвредить животное", - сказал начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.