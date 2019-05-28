Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек

ТОКИО, 28 мая – РИА Новости. Еще один раненный при нападении неизвестного с ножом в японском Кавасаки скончался, это 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц, сообщила телекомпания Еще один раненный при нападении неизвестного с ножом в японском Кавасаки скончался, это 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц, сообщила телекомпания NHK

Нападение произошло на остановке, когда дети ждали школьного автобуса. Всего были ранены 18 человек, 16 из них – ученицы первого класса частной школы Caritas. Ранения получили также двое взрослых – мужчина и женщина. Ранее стало известно о гибели одной из раненных первоклассниц.

Кроме того, сообщалось, что полиция задержала нападавшего, при этом он ранил себя ножом и вскоре скончался.

По сводным данным из четырех городских больниц, куда поступили пострадавшие, четверо детей и раненая женщина находятся в тяжелом состоянии.