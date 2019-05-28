Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек

ТОКИО, 28 мая – РИА Новости. Еще один раненный при нападении неизвестного с ножом в японском Кавасаки скончался, это 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц, сообщила телекомпания NHK.
Нападение произошло на остановке, когда дети ждали школьного автобуса. Всего были ранены 18 человек, 16 из них – ученицы первого класса частной школы Caritas. Ранения получили также двое взрослых – мужчина и женщина. Ранее стало известно о гибели одной из раненных первоклассниц.
Кроме того, сообщалось, что полиция задержала нападавшего, при этом он ранил себя ножом и вскоре скончался.
По сводным данным из четырех городских больниц, куда поступили пострадавшие, четверо детей и раненая женщина находятся в тяжелом состоянии.
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Caritas – образовательное объединение, в которое входит детский сад, начальная (1 – 6 классы) школа, женская средняя (7-9 классы) и старшая (10-12 классы) и женский двухгодичный университет. Этим объясняется то, что в начальную школу поступает много девочек с намерением продолжить образование и дальше. Это же стало причиной того, что среди пострадавших только девочки. Автобус должен был забрать школьниц и отвезти их в школу. После происшествия занятия в школе отменили.