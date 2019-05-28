Суд продлил арест приморского депутата Милуша, обвиняемого в растрате

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на два месяца арест депутата законодательного собрания Приморья, исполнительного директора ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктора Милуша, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее суд продлил Милушу срок содержания под стражей до 29 мая.
"Виктору Милушу продлен арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.
Милуша арестовали 1 ноября 2018 года. Он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ ("присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере"). По одному делу с ним проходит также арестованный зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, его обвиняют по части 4 статьи 33 УК РФ - части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (подстрекательство к присвоению или растрате).
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