Суд продлил арест приморского депутата Милуша, обвиняемого в растрате

Милуша арестовали 1 ноября 2018 года. Он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ ("присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере"). По одному делу с ним проходит также арестованный зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, его обвиняют по части 4 статьи 33 УК РФ - части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (подстрекательство к присвоению или растрате).