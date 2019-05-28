Сообщение об угрозе "минирования" в аэропорту на Сахалине оказалось ложным

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая - РИА Новости. Эвакуация пассажиров в аэропорту Южно-Сахалинска, вызванная сообщением об угрозе "минирования", отменена, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Марина Суетинова.
Ранее Суетинова сообщала, что телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске.
"Правоохранительные службы, в том числе и кинологи, проверили здание аэровокзала и не нашли ничего подозрительного. После этого в 12.40 (08.40 мск) был дан отбой тревоге", - уточнила собеседница агентства.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроз взрывов не подтвердилась.
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