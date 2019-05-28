СМИ сообщили о гибели мужчины, напавшего с ножом на первоклассниц в Японии

Всего ранения получили 16 человек, 13 из них, в том числе погибшая девочка – ученицы первого класса частной школы Caritas в возрасте шести-семи лет. Ранения получили еще трое взрослых, один из них в состоянии "остановки сердца и легких". Такая формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть имеют право только врачи, а сотрудники скорой помощи, которые обычно не имеют медицинского образования, лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам.