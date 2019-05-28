СМИ сообщили о гибели мужчины, напавшего с ножом на первоклассниц в Японии

ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Мужчина, ранивший ножом более десяти первоклассниц на автобусной остановке в японском Кавасаки, скончался от ран, сообщает телекомпания NHK.
Несколькими минутами ранее стало известно, что скончалась одна из раненных им девочек.
Всего ранения получили 16 человек, 13 из них, в том числе погибшая девочка – ученицы первого класса частной школы Caritas в возрасте шести-семи лет. Ранения получили еще трое взрослых, один из них в состоянии "остановки сердца и легких". Такая формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть имеют право только врачи, а сотрудники скорой помощи, которые обычно не имеют медицинского образования, лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам.
Среди получивших ранения девочек, по крайней мере, пять находятся в тяжелом состоянии.
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Полиция задержала преступника. Он ранил себя ножом и находился без сознания. На месте были найдены два ножа.
Школа Caritas – образовательное объединение, в которое входит детский сад, начальная (1 – 6 классы) школа, женская средняя (7-9 классы) и старшая школа (10-12 классы) и женский двухгодичный университет. Автобус должен был забрать первоклашек и отвезти их в школу. После происшествия занятия в школе отменили.