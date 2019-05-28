Одна из раненных при нападении в Японии школьниц погибла, сообщают СМИ

ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Ученица первого класса, которая пострадала утром во вторник при нападении неизвестного мужчины с ножом, скончалась, сообщала телекомпания NHK.
Всего ранения получили 16 человек, 13 из них, в том числе погибшая девочка – ученицы первого класса частной школы Caritas в возрасте шести-семи лет. Ранения получили еще трое взрослых, один из них в состоянии "остановки сердца и легких". Такая формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть имеют право только врачи, а сотрудники скорой помощи, которые обычно не имеют медицинского образования, лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам.
Среди получивших ранения девочек, по крайней мере, пять находятся в тяжелом состоянии.
Полиция задержала преступника. Он ранил себя ножом и находится без сознания. На месте найдены два ножа.
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Школа Caritas – образовательное объединение, в которое входит детский сад, начальная (1 – 6 классы) школа, женская средняя (7-9 классы) и старшая школа (10-12 классы) и женский двухгодичный университет. Автобус должен был забрать первоклашек и отвезти их в школу. После происшествия занятия в школе отменили.
Мужчина напал на первоклассниц на автобусной остановке.