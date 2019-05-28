На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о "минировании"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая - РИА Новости. Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
"Телефонное сообщение об угрозе минирования поступило во вторник примерно в 11.00 (03.00 мск). В настоящее время задержан рейс авиакомпании "Россия". Правоохранительные органы проводят необходимые для обеспечения безопасности пассажиров операции", - рассказала Суетинова.
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Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроз взрывов не подтвердилась.