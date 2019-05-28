Неизвестные сообщили о минировании главного аэропорта Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая – РИА Новости. Неизвестные сообщили о минировании зданий международного аэропорта Петропавловска-Камчатского ("Елизово"), одной из автостанций и торгового центра в городе Вилючинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

"Звонки о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропорту, одной из автостанций региона, а также торговом центре в городе Вилючинск поступили дежурным аэропорта и полиции. В указанных объектах в срочном порядке была проведена эвакуация людей", - рассказали в ФСБ.

В пресс-службе добавили, что на местах работают специалисты ФСБ, МЧС и полиции, кинологи с собаками.