Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия. По данным МЧС, никто не пострадал.

В соцсетях распространяются фото с места, на которых видно, как несколько припаркованных машин придавлены бетонными блоками, так что часть кузова практически расплющена, еще одна машина повреждена частично. Кроме того, обрушена лестница, которая ведет к дому выше. Упала, перегородив дорогу, опора линии электропередачи.

"Наши спасатели выехали ночью на место, выяснили, что никто не пострадал. Сегодня коммунально-хозяйственные службы работают на месте падения", - сказал РИА Новости представитель управления МЧС по Приморскому краю.

Мэрия Владивостока подтверждает, что никто из людей во время обрушения бетонной конструкции на улице Ладыгина не пострадал. На сайте администрации также опубликованы фото с места падения блоков.

"Владельцам поврежденных автомобилей возместят ущерб городские власти. В районе дома… работает спецтехника. Задача специалистов - убрать с дороги бетонные плиты", - говорится в сообщении.

"Ночью на месте обрушения побывал глава города Олег Гуменюк. Он поручил разобраться в случившемся, как можно оперативнее очистить территорию и оказать всю необходимую помощь владельцам машин. Также специалистам дано поручение в оперативном порядке обследовать лестницу и принять решение о ее ремонте", - добавили в мэрии.

Власти отмечают, что владельцам автомобилей объяснили порядок получения компенсации.

"Обрушилась не подпорная стена, а бетонные блоки лестницы. Сильно повреждены четыре автомобиля, еще у нескольких – различные повреждения", - информирует мэрия.