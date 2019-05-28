Тимати и "Армия России" разработали совместную линию одежды

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Сеть магазинов "Армия России" Министерства обороны совместно с брендом российского рэпера Тимати представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари, сообщает телеканал Сеть магазинов "Армия России" Министерства обороны совместно с брендом российского рэпера Тимати представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари, сообщает телеканал "Звезда"

Презентация коллекции прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве.

Отмечается, что дизайнеры разработали варианты одежды для женщин, мужчин и детей. В презентации показали укороченные толстовки с логотипом "Армия России", брюки свободного кроя брюки свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и комбинезоны.

Для девушек представлены платья-сафари, а для молодых людей – шорты и футболки с мишенью на груди и надписью "Сирия" на спине. Вся коллекция выполнена в цветах военной формы – традиционном хаки, песчаном камуфляже и черном. Помимо этого, в некоторых вариантах присутствуют элементы военного снаряжения.

"Она (одежда. – Прим. Ред.) и высокотехнологична, из очень хорошего дорогого материала, водостойкого", - рассказал Тимати.

При этом он отметил, что, надевая такую одежду, россияне могут показать, что являются патриотами страны и поддерживают российскую армию.