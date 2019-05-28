Эксперт поделился ожиданиями от премьерного показа беспилотника "Охотник"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Премьерный показ новейшего российского ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Охотник" на форуме "Армия-2019" станет знаковым событием для отечественной промышленности, заявил РИА Новости во вторник ведущий эксперт области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"Показ перспективного тяжелого малозаметного БЛА "Охотник" общественности станет знаковым эволюционным событием для российской промышленности, явившись свидетельством существенных позитивных изменений в развитии тематики беспилотных систем в нашей стране", - сказал Федутинов.

По его словам, мотивацией к созданию подобного аппарата стало то, что распространенные сейчас разведывательно-ударные дроны, например, американские Predator, во-первых, являются достаточно простыми целями для противника, вооруженного даже не самыми современными средствами ПВО, а, во-вторых, способны нести относительно небольшую боевую нагрузку.

В то же время, подчеркнул эксперт, "Охотник" будет иметь взлетную массу порядка 20 тонн. При этом не исключено, что указанная цифра будет превышена.

"Вероятно, БЛА сможет нести несколько тонн целевой нагрузки, включая аппаратуру разведки и наблюдения, а также вооружение", - сказал Федутинов.

Ранее в интернете появились фотографии, на которых, как утверждалось, запечатлен "Охотник". Впоследствии высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса РФ сообщал РИА Новости, что первый полет нового беспилотника может состояться уже в 2019 году.