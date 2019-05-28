В России появится сервис по выявлению дорог с высоким риском ДТП

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сервис выявления в России дорог с повышенным риском возникновения ДТП появится в октябре 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Сервис позволит выявить участки повышенного риска, выработать рекомендации по снижению риска аварий, а также своевременно предупредить водителей о повышенной опасности на этих участках в определенных погодных условиях. Обработка данных ДТП и выявление характерных признаков дорожной обстановки позволит не только географически локализовать опасные участки, но и выявить условия, влияющие на вероятность возникновения ДТП, пояснил собеседник агентства.

"Сейчас под аварийно опасным участком понимается территория дороги, не превышающая 1 тысячу метров, на которой произошло большое количество ДТП в течение года: к примеру, пять и более происшествий, в результате которых погибли или ранены люди. Это причиняет колоссальный ущерб водителям, экономике, госорганам", - отметил представитель НТИ "Автонет".

"Наша задача - предугадать появление ДТП и предотвратить его в будущем. Сервис поможет определить аварийный участок дороги с помощью искусственного интеллекта. Предполагается, что сбор данных будет производиться с телематических платформ автомобилей. Не обязательно должно случиться ДТП: к примеру, экстренно сработала ABS или водитель применил резкое торможение. Также данные могут поступать из системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС", - добавил он.

Потенциальными потребителями сервиса являются собственники дорог, эксплуатирующие организации и провайдеры мобильных навигационных сервисов.