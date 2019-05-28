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РИА Новости

При нападении в Японии пострадали 13 детей, сообщают СМИ

28 мая, 03:53
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ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Из 16 пострадавших в японском городе Кавасаки, где неизвестный напал с ножом на людей на автобусной остановке, 13 – ученицы первого класса частной школы Caritas, свидетельствуют сводки полиции и сообщения СМИ.
Утром во вторник неизвестный мужчина с ножом напал на людей на остановке автобуса частной школы Caritas. Этим объясняется то, что из 16 пострадавших 13 – девочки 6-7 лет. Это ученицы первого класса школы. Одна из них, а также мужчина 30 лет, предположительно, отец одной из девочек, находятся в критическом состоянии. Ранения получили еще двое взрослых.
Официально объявлено, что они находятся в состоянии "остановки сердца и легких". Такая формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть имеют право только врачи, а врачи и сотрудники скорой помощи, которые, как правило, не имеют медицинского образования, лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам. В настоящее время они находятся в реанимации. Среди получивших ранения девочек по крайней мере пять находятся в тяжелом состоянии: по данным ближайшей больницы, к ним было доставлено пять детей, состояние их оценивается как тяжелое.
Полиция задержала преступника. Он ранил себя ножом и находится без сознания.
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Полиция задержала преступника. Он ранил себя ножом и находится без сознания.
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Школа Caritas – образовательное объединение, в которое входит детский сад, начальная (1-6 классы) школа, женская средняя (7-9 классы) и старшая (10-12 классы) и женский двухгодичный университет. Этим объясняется то, что в начальную школу поступает много девочек с намерением продолжить образование и дальше. Это же стало причиной того, что среди пострадавших только девочки. Автобус должен был забрать первоклашек и отвезти их в школу. После происшествия занятия в школе отменили.
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