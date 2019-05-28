При нападении в Японии пострадали 13 детей, сообщают СМИ

ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Из 16 пострадавших в японском городе Кавасаки, где неизвестный напал с ножом на людей на автобусной остановке, 13 – ученицы первого класса частной школы Caritas, свидетельствуют сводки полиции и сообщения СМИ.

Утром во вторник неизвестный мужчина с ножом напал на людей на остановке автобуса частной школы Caritas. Этим объясняется то, что из 16 пострадавших 13 – девочки 6-7 лет. Это ученицы первого класса школы. Одна из них, а также мужчина 30 лет, предположительно, отец одной из девочек, находятся в критическом состоянии. Ранения получили еще двое взрослых.

Официально объявлено, что они находятся в состоянии "остановки сердца и легких". Такая формулировка объясняется тем, что в Японии констатировать смерть имеют право только врачи, а врачи и сотрудники скорой помощи, которые, как правило, не имеют медицинского образования, лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам. В настоящее время они находятся в реанимации. Среди получивших ранения девочек по крайней мере пять находятся в тяжелом состоянии: по данным ближайшей больницы, к ним было доставлено пять детей, состояние их оценивается как тяжелое.

Полиция задержала преступника. Он ранил себя ножом и находится без сознания.

Полиция задержала преступника. Он ранил себя ножом и находится без сознания.

На месте найдены два ножа. Подробности происшествия выясняются.