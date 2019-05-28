В Москве за восемь лет "Игры престолов" родились пять Теонов и одна Теона

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. За восемь лет, пока в мире шла "Игра престолов", в Москве родители дали имя Теон, которое носит персонаж сериала, пяти мальчикам, а недавно на свет появилась девочка Теона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАГС столицы.

В понедельник сайт мэра и правительства Москвы сообщил, что в апреле в центр госуслуг района Покровское-Стрешнево обратилась семья для регистрации новорожденной с именем Арья, которое носит одна из главных героинь "Игры престолов". Всего же за восемь лет в столице так назвали 18 новорожденных девочек.

В пресс-службе ЗАГС уточнили РИА Новости, что за восемь лет "в Москве родились пять мальчиков с именем Теон". "Совсем недавно в районе Щукино также родилась девочка, которую родители назвали именем Теона", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что за март-апрель в Москве увеличилась рождаемость: если в прошлом году в этот период были зарегистрированы 21 256 новорожденных, то в 2019-м - 22 553.

Сериал "Игра престолов" стал одним из наиболее популярных в истории. Он получил благосклонные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград "Эмми". В сериале рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза потусторонней расы.

Сериал известен проработанностью сюжетных линий и персонажей, неожиданным развитием событий, включая гибель главных героев по ходу действия, а также сценами насилия, которые вызывают споры в США о пределах допустимого на экране.