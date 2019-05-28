Депутат предложил созвать международную конференцию по интернет-праву

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил министру юстиции России Александру Коновалову созвать первую международную конференцию по созданию новой отрасли международного права, которая бы регулировала отношения людей и стран в интернете.

"Прошу вас рассмотреть возможность созыва первой международной правовой конференции по созданию новой отрасли международного права, которая бы занималась регулированием отношений людей и стран в рамках интернета. Подобно тому, как наша страна в 1899 году выступила пионером в процессе международного разоружения, в XXI веке у России снова есть шанс доказать лидерство в международной юриспруденции и закрепить за собой репутацию глобального миротворца", - написал политик в обращении, текст которого находится в распоряжении РИА Новости.

Депутат пояснил, что в последнее время интернет, социальные сети, новые медиа и все, что связано с виртуальным миром электронных гаджетов, которыми люди пользуются постоянно, вызывает множество вопросов и трудностей в правовой сфере.

"Мы видим, что классическое право не в полной мере справляется с вызовами, которые бросает перед нами интернет. Правоведы затрудняются дать четкие ответы относительно возможности наследования интернет-контента, возрастает число юридических и судебных конфликтов, связанных с виртуальным пространством, множество сограждан работают и трудятся посредством интернета и, даже, растет количество интернет-преступников, террористов, получающих реальные сроки заключения", - написал он.

Депутат отметил, что эта тенденция наблюдается во всем мире, правительства в разной степени задумываются над эффективными путями контроля за цифровой стороной жизни. Вследствие этого, считает Петров, возникают точки напряжения, где гражданское общество начинает протестовать против, по его мнению, ужесточения и ущемления свободы в интернете.