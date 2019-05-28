Выпускники стали чаще сдавать ЕГЭ по географии, литературе и информатике

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В последние три года снизилась доля выпускников, которые выбирают обществознание для сдачи единого государственного экзамена, при этом растет доля школьников, выбирающих традиционно наименее популярные предметы - информатику, литературу и географию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

"Доля участников ЕГЭ, выбирающих те или иные предметы по выбору, колеблется год от года незначительно. В последние три года мы наблюдаем некоторое снижение доли выпускников, выбирающих обществознание. Растет абсолютное число участников ЕГЭ по естественно-научным предметам (физике, химии, биологии), но в относительном выражении оно также меняется несущественно. В 2019 году мы видим некоторый рост доли участников, выбирающих традиционно наименее популярные предметы – информатику, литературу и географию", - сообщили в пресс-службе.

Так, в 2017 году литературу сдавали порядка 47 тысячи человек, в 2018-м - 46 753 человека, а в этом году сдающих литература =стало более 63 тысяч. В свою очередь, ЕГЭ по информатике в 2017 году сдавали более 57 тысяч участников, в 2018 - 70 094 человека, в текущем году количество сдающих информатику увеличилось до 97 123 участников. Похожая ситуация обстоит с экзаменом по географии: в 2017 году сдающих было около 15 тысяч, в 2018-м - 17 284, в нынешнем году уже более 25 тысяч человек.

Кроме того, выпускники все чаще стали выбирать естественно-научные предметы, такие как химия, физика и биология. Так, по данным Рособрнадзора, в 2017 году химию сдавали более 81 тысячи человек, физику - 164 877 человек, биологию – 123 тысяч. В 2018 году химию выбрали уже 89 296 человек, при этом физику - около 155 тысяч, а биологию – 128 530 человек. Что касается этого года, то химию планируют сдавать порядка 106 тысяч участников, физику более 169 тысяч, а биологию - 153 тысячи человек.