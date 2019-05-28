СМИ спрогнозировали, чем обернется конфликт России и Европы без участия США

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Если США примут решение выйти из НАТО, Европа будет неспособна противостоять Россия в военном конфликте, пишет Если США примут решение выйти из НАТО, Европа будет неспособна противостоять Россия в военном конфликте, пишет National Interest со ссылкой на Международный институт стратегических исследований.

В частности, рассматривается несколько сценариев с якобы нападением России на одну из стран альянса. В одном из них, Россия "захватывает" Литву и часть территории Польши, что вынуждает НАТО задействовать пятую статью устава блока, которая подразумевает коллективную реакцию в ответ на нападение на одно из государств — участников блока.

Однако, как отмечают эксперты, операция по отражению "атаки российских войск" столкнулась бы с рядом проблем. Так, в данный момент войск альянса в Европе хватит лишь на одну дивизию, а в случае срочной мобилизации, Североатлантический альянс без поддержки США способен противопоставить России лишь один корпус солдат, тогда как для получения численного превосходства требуется четыре корпуса, причем имеющих на вооружении современные танки и боевые машины пехоты.

В данный момент в распоряжении НАТО если лишь 20 бригад, имеющих необходимое техническое оснащение для ведения боевых действий. Соответственно у альянса не окажется достаточно сил, необходимых при таком развитии событий, отмечает издание.

Кроме того, у сухопутных сил Североатлантического альянса в Европе ощущается нехватка воздушной техники, которой достаточно лишь для прикрытия авиабаз, но не войск и других инфраструктурных военных объектов.

Помимо этого, пишет National Interest, через несколько дней боевых действий возникнет дефицит боеприпасов для ведения боев одновременно в Балтийском, Черном и Средиземном морях, в особенности "умных бомб". При этом будет сказываться недостаток беспилотных летательных аппаратов, а также недостаточная модернизация разведывательных систем.

В общей сложности, по оценкам экспертов, перевооружение войск и покупка современной техники без помощи Соединенных Штатов обойдется Евросоюзу в 357 миллиардов долларов.