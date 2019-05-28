Мадуро объявил о намерении поскорее провести парламентские выборы

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал руководство своей Единой социалистической партии готовится к парламентским выборам, которые он хочет провести "лучше раньше, чем позже".

"Я прошу Единую социалистическую партию Венесуэлы с сегодняшнего дня быть готовыми, чтобы наша избирательная машина вышла победителем на выборах, которые должны быть созваны, чтобы обновить Национальную ассамблею, лучше раньше, чем позже. Мы хотим выборов, выборы уже - вот наш лозунг", - сказал он, обращаясь к руководству партии.

Мадуро 21 мая предложил оппозиции, которая по итогам прошлых выборов контролирует парламент, провести досрочные парламентские выборы. По его словам, власть и оппозиция должны помериться силами, чтобы легитимизировать Национальную ассамблею. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного Мадуро Национального учредительного собрания.

"Национальная ассамблея – это сборище никчемных лентяев… Давайте скажем об этом в каждом штате… давайте начнем кампанию правды, чтобы, когда наступит время выборов, мы могли одержать победу, необходимую для мира в стране", - добавил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter