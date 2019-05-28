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РИА Новости

Китай прекратил закупки иранской нефти, пишут СМИ

02:23
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© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник. Архивное фото
Иранский нефтяник. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Ирана.
После того, как США объявили о решении не продлевать исключения на покупку нефти из Ирана для определенных стран в обход санкций, Китай, наряду с другими странам, такими как Индия, Турция, Южная Корея и Япония, полностью прекратил прямые закупки иранской нефти, пишет издание со ссылкой на источники.
По словам члена экономической комиссии парламента Ирана Рахима Заре, эти пять стран, а также Тайвань, Греция и Италия, приобретали за март этого года 1,6 млн баррелей нефти ежедневно.
"Они действительно соблюдают санкции", - отметил Заре.
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Как отмечает издание, когда в середине мая с нефтетерминала на острове Харг в Иране загрузили танкер, принадлежащий Китаю, это было воспринято как возобновление закупок сырой нефти Пекином. Однако танкер впоследствии обозначил Индонезию как пункт назначения, и на данный момент остается у берегов Ирана в Оманском заливе, пишет газета со ссылкой на ресурс по отслеживанию морских перевозок FleetMon.
По словам источника в сфере нефтяной промышленности Ирана, поскольку наземные резервуары переполнены, судно использовалось только для хранения нефти.
Предприниматели из Тегерана также отмечают, что китайские компании больше не покупают иранскую нефть, включая мини-НПЗ - небольшие частные компании, которые, как надеялся Иран, могут заменить крупные государственные нефтяные компании, пишет газета.
"У Китая достаточно проблем с США. Они не хотят давать им очередной повод", - приводит газета слова источника в сфере нефтяной промышленности Ирана, пожелавшего остаться неназванным.
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При этом Иран еще не потерял надежду на возобновление продаж в Китай. Частный иранский трейдер, который в последний раз поставлял иранскую нефть в Китай два месяца назад, сказал, что ведет переговоры о продаже до 2 миллионов баррелей китайскому мини-нефтеперерабатывающему заводу, но подчеркнул, что еще не получил одобрения правительств Китая и Ирана.
Ранее представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, отвечая на вопрос о вероятности приостановки покупки иранской нефти из-за американских санкций, заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Китая с Ираном, в том числе в энергетической сфере, осуществляется в рамках международного права и является абсолютно законным.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.
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