Мадуро верит в возможность найти мирное решение конфликта в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая – РИА Новости. Власти Венесуэлы верят в возможность найти на переговорах с оппозицией в Осло мирное решение по ситуации в стране, заявил президент Николас Мадуро.

"Сегодня в Норвегии находится наша делегация во главе с вице-президентом страны Хорхе Родригесом, его сопровождают губернатор Эктор Родригес и глава МИД Хорхе Арреаса… Мы верим, что сможем найти демократичное и мирное решение конфликта в Венесуэле", - сказал он. Выступление президента транслировалось в Twitter

В субботу МИД Норвегии сообщил, что представители Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, приняли решение вновь встретиться в Осло.

Мы находимся в Норвегии и разговариваем с экстремистской оппозицией в поисках мирного решения ситуации в рамках национального диалога… Мы говорим нет насилию, госперевороту, военной интервенции. Николас Мадуро Президент Венесуэлы Президент Венесуэлы

При этом он отметил, что Венесуэла уважает правила игры, установленные Норвегией для участия в переговорах, поэтому не будет раскрывать деталей о встрече. "И ожидаю, что в наших рядах будет дисциплина относительно информации по этой теме", - добавил он.

Мадуро добавил, что со стороны оппозиции есть ложные заявления о встрече в Осло, но власти развенчают каждое из них.