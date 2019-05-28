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РИА Новости

Скворцова прокомментировала идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

01:38
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ведомство считает идею объединения Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования популизмом, который пойдет во вред сохранению здоровья людей.
Скворцова сказала в интервью газете "Известия", что позиция Минздрава в отношении объединения ПФР, ФОМС и ФСС - жесткая.

Мы считаем, что это абсолютный популизм, который пойдет во вред делу, за которое мы отвечаем, — сохранение здоровья людей. Хотя формально Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования считаются социальными фондами, они имеют не просто разные, но противоположные характеристики и принципы работы.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время парламентских слушаний в Государственной думе РФ на тему: Законодательное обеспечение паллиативной помощи в России. 11 февраля 2019
Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ
Министр подчеркнула, что ПФР и ФСС касаются только определенных категорий населения и осуществляют адресные выплаты целевым категориям, различающиеся по объему.
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"Совершенно иная ситуация с Фондом обязательного медицинского страхования. Это солидарный механизм, включающий все население страны, который полностью формируется за счет страховых взносов работодателей за работающее население и регионов — за неработающее население. С 2013 года он основан на едином для каждого гражданина подушевом финансовом нормативе, регионы получают ресурсы из этого фонда в зависимости от численности населения и с учетом коэффициентов межрегиональной дифференциации", - сказала Скворцова.
Таким образом, главный принцип работы Фонда ОМС - это принцип социального равенства. Автономный характер фонда позволил даже в периоды тяжелых финансовых кризисов сохранить и даже повысить объемы медпомощи, отметила министр.
Скворцова также подчеркнула, что благодаря введению с 2014 года единой тарифной политики и единых способов оплаты во всей стране были ликвидированы межрегиональные различия в оплате одних и тех же видов медицинской помощи. По ее словам, "еще в 2011 году различия доходили до 25 раз". Она добавила, что теперь каждый человек может выбирать медицинскую организацию в любом регионе.
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Скворцова также рассказала, что за последние два года в Минздраве сформировали специальный институт страховых представителей, и более 11 тысяч человек по всей стране защищают права застрахованных. Так, с прошлого года они начали рассылать смс с приглашением на профилактические осмотры и диспансеризацию.
"Сейчас наша задача — оповещать о результатах диспансеризации без нарушения врачебной тайны в виде сообщения: "Вы попали в такую-то группу здоровья. Вам требуется наблюдение с такой-то регулярностью у такого-то специалиста", - уточнила Скворцова.
"Механизм ФОМС никак не может быть смешан с совершенно другими фондами, сформированными по противоположным принципам. Более того, финансовые проблемы в других социальных сферах могут негативно повлиять на целостность и четкую организацию столь значимой для людей системы ОМС, являющейся базой для бесплатного оказания медицинской помощи", - заключила Скворцова.
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