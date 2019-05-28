Скворцова прокомментировала идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ведомство считает идею объединения Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования популизмом, который пойдет во вред сохранению здоровья людей.

Скворцова сказала в интервью газете " Известия ", что позиция Минздрава в отношении объединения ПФР, ФОМС и ФСС - жесткая.

Мы считаем, что это абсолютный популизм, который пойдет во вред делу, за которое мы отвечаем, — сохранение здоровья людей. Хотя формально Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования считаются социальными фондами, они имеют не просто разные, но противоположные характеристики и принципы работы. Вероника Скворцова Министр здравоохранения РФ Министр здравоохранения РФ

Министр подчеркнула, что ПФР и ФСС касаются только определенных категорий населения и осуществляют адресные выплаты целевым категориям, различающиеся по объему.

"Совершенно иная ситуация с Фондом обязательного медицинского страхования. Это солидарный механизм, включающий все население страны, который полностью формируется за счет страховых взносов работодателей за работающее население и регионов — за неработающее население. С 2013 года он основан на едином для каждого гражданина подушевом финансовом нормативе, регионы получают ресурсы из этого фонда в зависимости от численности населения и с учетом коэффициентов межрегиональной дифференциации", - сказала Скворцова.

Таким образом, главный принцип работы Фонда ОМС - это принцип социального равенства. Автономный характер фонда позволил даже в периоды тяжелых финансовых кризисов сохранить и даже повысить объемы медпомощи, отметила министр.

Скворцова также подчеркнула, что благодаря введению с 2014 года единой тарифной политики и единых способов оплаты во всей стране были ликвидированы межрегиональные различия в оплате одних и тех же видов медицинской помощи. По ее словам, "еще в 2011 году различия доходили до 25 раз". Она добавила, что теперь каждый человек может выбирать медицинскую организацию в любом регионе.

Скворцова также рассказала, что за последние два года в Минздраве сформировали специальный институт страховых представителей, и более 11 тысяч человек по всей стране защищают права застрахованных. Так, с прошлого года они начали рассылать смс с приглашением на профилактические осмотры и диспансеризацию.

"Сейчас наша задача — оповещать о результатах диспансеризации без нарушения врачебной тайны в виде сообщения: "Вы попали в такую-то группу здоровья. Вам требуется наблюдение с такой-то регулярностью у такого-то специалиста", - уточнила Скворцова.