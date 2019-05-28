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РИА Новости

В Раде рассказали, как МВФ вынуждает Украину покупать дорогой газ

01:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости. Об этом заявил депутат Виктор Бондарь на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады Украины, сообщает NewsOne.
По его словам, в настоящее время стоимость газа в Европе значительно снизилась, однако Украина вынуждена покупать его по цене в два раза больше из-за требования Международного валютного фонда (МВФ).
"Мы восемь месяцев говорим о снижении тарифов. Нам все рассказывали – Коболев, правительство – что это невозможно, как это сложно, что цена на газ формируется на европейских хабах, и мы вынуждены покупать газ по 300-320 долларов за тысячу кубов, что это – требование МВФ", – напомнил депутат.
Бондарь подчеркнул, что в цена в Европе уже опустилась до 200 долларов, но Украина не может закупать голубое топливо по этой цене из-за старых контрактов, заключенных "Нафтогазом".
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"Цена на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах опустилась до 160 долларов за тысячу кубов, это практически в два раза дешевле, чем покупает сегодня Украина по тем контрактам, которые подписал "Нафтогаз". На британском хабе NBP газ продают уже по 140 долларов за тысячу кубов. И эта тенденция будет продолжаться", — добавил он.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища голубое топливо, закупленное по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года.
Руководство "Нафтогаза" неоднократно высказывало опасения по поводу того, что Украина может остаться без транзита. Как отмечал ранее Кобелев, введение в эксплуатацию "Северного потока — 2" и Турецкого потока" сделает украинскую ГТС невостребованной. Витренко, в свою очередь, также называл прекращение транзита в 2020 году наиболее вероятным сценарием. По его оценкам, Украина потеряет примерно четыре процента от ВВП в случае такого сценария.
С 2014 года Киев в рамках сотрудничества с МВФ неоднократно повышал цену на газ для граждан.
Если в 2013 году тысяча кубометров газа стоила для населения 725 гривен, то в 2016-м — почти семь тысяч гривен. А с ноября прошлого года цена выросла еще на 23,5 процента.
Все это неизбежно влечет за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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