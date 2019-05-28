СМИ сообщили о гибели 42 заключенных в бразильских тюрьмах

По данным Исполнительного надзора над пенитенциарными учреждениями штата (Seap), все погибшие скончались от асфиксии (удушья). Детали об обстоятельствах смерти заключенных не приводятся.

Ранее сообщалось, что в воскресенье не менее 15 человек погибли в драке между заключенными в одной из тюрем Манауса. В той же тюрьме в 2017 году произошел бунт заключенных, который продолжался более 17 часов и привел к гибели 60 человек.