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РИА Новости
Новое оружие России

Военный эксперт заявил об "уязвимости" С-500

00:50
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новейшие российские комплексы ПВО С-500 "Прометей", которые еще находятся на стадии разработки, уязвимы и могут быть легко уничтожены, если их не прикрыть системами малой и средней дальности, пишет в газете "Известия" военный эксперт, главный редактор журнала "Экспорт вооружения" Андрей Фролов.
По его словам, зенитные ракетные комплексы С-500 могут заинтересовать ряд стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Китар, Алжир и Иран. Фролов напомнил, что Турция уже изъявила желание производить новейшие системы совместно с Россией. Эксперт пояснил, что С-500 будут предназначаться также для уничтожения спутников и ракет, и именно противоракетные возможности системы могут привлечь потенциальных покупателей.
Однако, добавил эксперт, сейчас характеристики С-500 неизвестны, а, кроме того, для наиболее эффективного их использования необходимо, чтобы на вооружении были системы и других классов.
"Сама по себе С-500 очень уязвима. Она должна быть элементом многоэшелонированной системы ПВО-ПРО. Чтобы покупать "Прометей", надо иметь на вооружении системы других классов: С-400, С-300, "Бук", "Тор", "Панцирь-С" и другие. С-500, не прикрытая системами малой и средней дальности, может легко быть уничтожена относительно простыми средствами нападения", — отметил Фролов.
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Система С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты, а также поражать аэродинамические цели и крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 — 600 километров. Система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также боевые блоки гиперзвуковых ракет. Характеристики С-500 будут значительно выше, чем у стоящего на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
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Новое оружие РоссииЗРС С-500РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Танк тоже уязвим без брони и пушки. Громкий заголовок "пустой" статьи подвального журнальчика.
28 мая, 00:59
llevone2017
4300003
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