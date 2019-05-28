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РИА Новости

Зеленский собирает команду. В ней снова артисты и друзья детства

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Студия "Квартал 95" стала кузницей кадров для президента Украины Владимира Зеленского: он назначает на высокие посты сценаристов и продюсеров. Профессиональные чиновники в его команду пока не стремятся. С какими трудностями еще предстоит столкнуться новому главе государства — в материале РИА Новости.

Дело принципа

Назначенный главой администрации президента Андрей Богдан известен в первую очередь как личный адвокат олигарха Игоря Коломойского. Последний и сам рассказывал об этом журналистам. Богдан был также защитником соратника Коломойского — бывшего лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана, который обвинялся в создании преступной группировки.
Это породило слухи, что Коломойский в значительной мере влияет на Богдана. Но политический консультант нового президента Дмитрий Разумков обтекаемо называет нынешнего главу АП давним приятелем Зеленского.
Богдан дважды пытался избраться в Верховную раду — в 2007-м и 2014-м. В последний раз "Блок Петра Порошенко" отменил его регистрацию, юрист безуспешно пытался обжаловать это решение в суде. Депутатская карьера у Богдана не задалась, зато он начал быстро продвигаться по линии госслужбы, успев к 2014 году, когда к власти на Украине пришли лидеры Майдана, побывать заместителем министра юстиции и уполномоченным кабмина по вопросам антикоррупционной политики.
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Собственно, именно успешная карьера и стала причиной того, что Богдана пытаются отрешить от должности. Едва Зеленский подписал указ о его назначении на пост главы АП, как Министерство юстиции начало проверку деятельности чиновника. По закону "Об очищении власти" Богдан как госслужащий, трудившийся при режиме Януковича, не может определенное время занимать посты в органах власти.
Как злорадно комментировал эти процедуры заместитель министра юстиции Сергей Петухов, "если кто-то считает люстрационный (ограничивающий права представителей прежней власти. — Прим. ред.) закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности выполнять закон". И пояснил, что отставка Богдана — дело принципа: "Люстрация была одним из первых требований революции достоинства, и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона".
В администрации президента Украины ответили, что Богдан будет уволен, только если Конституционный суд решит, что закон "Об очищении власти" соответствует основному закону страны.
Новый глава администрации Зеленского не устраивает многих не только на Украине, но и за ее пределами. Так, близость Богдана к Коломойскому вызвала недовольство адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который не раз советовал Зеленскому изгнать из своего окружения людей олигарха.
Расстаться с ними советуют новому президенту и западные издания. "Наблюдатели были обеспокоены, когда Коломойский на прошлой неделе неожиданно вернулся в страну. Если Зеленский примет в свою администрацию его союзников или ослабит ограничения для бизнесмена, новая администрация может сразу испортить себе репутацию", — предупредила Зеленского газета The Washington Post. Немецкая Mitteldeutsche Zeitung также посоветовала президенту Украины бескомпромиссно бороться с олигархами.
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Столь же скандальным оказалось вступление в должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканина. Баканин учился с Зеленским в одной школе. С 2012-го он сотрудничал с "Кварталом 95" как юрист, позднее руководил фирмами "Квартал 95" и "Студия Квартал 95", оба предприятия зарегистрированы на имя Баканина. В декабре 2017-го он стал председателем партии "Слуга народа". Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского.
Баканин получил назначение на фоне отставки главы спецслужбы Василия Грицака. Последний даже отказался отдавать честь Зеленскому на инаугурации. Украинские медиа распространяют предположение, что новый замглавы СБУ будет реформировать внутри ведомства управление "К", отвечающее за экономическую безопасность.

"Битва за Днепр"

Другие назначения также показали, что основной кадровый резерв нового президента — "Квартал 95" и его старые знакомые. Так, первый заместитель главы АП Сергей Трофимов, выходец из "Квартала 95", был исполнительным продюсером студии. Занимался вопросами производства и проката телепрограмм.
Другой заместитель главы администрации — сценарист "Квартала 95" Юрий Костюк. На аналогичную должность назначен и журналист Кирилл Тимошенко. Последний известен, во-первых, тем, что приходится сыном крупному днепропетровскому бизнесмену Владлену Тимошенко — партнеру Геннадия Корбана. Во-вторых, Тимошенко-младший — создатель компании GoodMedia, занимавшейся политическим и коммерческим PR. Фирма работала на противников Зеленского — бывшего президента Украины Петра Порошенко, генерального прокурора Юрия Луценко, выполняла заказы Министерства информационной политики. Вместе с тем GoodMedia сняла эпическое телеполотно "Битва за Днепр". В ленте отражена эффективная работа команды Коломойского в его бытность губернатором Днепропетровской области.
Еще один замглавы АП Руслан Рябошапка назывался украинскими СМИ одним из наиболее вероятных претендентов на пост генерального прокурора Украины. В отличие от нынешнего главы надзорного ведомства Юрия Луценко, Рябошапка — дипломированный юрист, долгое время был госслужащим, став в итоге замминистра юстиции. После Майдана какое-то время проработал в Национальном агентстве по предупреждению коррупции и покинул его, когда объявили, что этот орган "не используется по назначению".
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Руслан Стефанчук, назначенный советником Зеленского и представителем главы государства в Верховной раде, — тоже профессиональный юрист. Он сделал и академическую карьеру: был проректором Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов и Национальной академии прокуратуры. С Зеленским познакомился, играя в КВН в студенческие годы.
Еще одного участника "Квартала 95" — помощника президента Сергея Шефира — даже прочили на пост главы администрации. Но руководить АП стал Богдан, а Шефир пока остается на скамейке запасных. У Шефира огромный опыт в продюсировании юмористических передач и написании сценариев. Он готовил шутки для многих команд "Клуба веселых и находчивых": "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье — Кривой Рог — Транзит", был соавтором телепроектов "Серебряная калоша" и "За двумя зайцами".
Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины должен стать Александр Данилюк — министр финансов при Порошенко. В 2016-м он заявил, что отказался принять британское гражданство ради того, чтобы сделать карьеру на Украине. При этом, по информации украинской прессы, семья Данилюка — подданные Ее Величества. В 2018-м глава Минфина покинул кабмин из-за конфликта с главой Государственной фискальной службы Мирославом Проданом.

Между внутренними и внешними игроками

Автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин отмечает, что текущие конфликты были предсказуемы, а впереди нового президента ждет ожесточенное противостояние из-за мест в правительстве. "Украина — парламентско-президентская республика, глава государства не может по своей воле менять министров, — напоминает эксперт. — Уже сейчас оппоненты Зеленского используют настороженность общественного мнения по поводу того, что Богдан — человек Коломойского. Для Зеленского назначение Богдана — несомненная уступка (Коломойскому. — Прим. ред.), но уступка вынужденная. Президенту предстоит борьба в легальном поле, хорошие юристы ему очень нужны".
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев отмечает, что Зеленский оказался в сложной ситуации. "Он зажат между внутренними и внешними игроками. Есть политики, есть олигархи, которые сделали ставки и теперь хотят отыграть их. Есть внешние "партнеры", которые гнут свою линию, невзирая на вопросы здравого смысла и морали. В таких условиях Зеленский может разменять свой пока еще высокий рейтинг. И уверен: он как человек из шоу-бизнеса понимает, чувствует настроения аудитории. Поэтому в вопросах формирования команды будет тверд", — говорит эксперт.
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Золотарев отмечает, что привести к власти команду принципиально новых людей — то, что герой Зеленского обещал в сериале "Слуга народа", и то, чего ждут от реального президента, — очень сложно. "Многие будут сопротивляться, саботировать его решения, но в то же время к нему побегут приспособленцы всех мастей и городские сумасшедшие. И в случае успеха на выборах у него будет соблазн выстроить вертикаль власти. Искушение, на мой взгляд, опасное — полнота власти означает и полноту ответственности", — отмечает эксперт.
Предстоящие выборы в Раду покажут, готов Зеленский нести ответственность единолично или все же поделится властью. Вопрос — с кем.
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