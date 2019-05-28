Известные танковые сражения. Первые танковые бои ХХ века

Есть мнение, что танк появился на свет как средство преодоления так называемого "окопного" кризиса в Первой мировой войне. Вооруженная бронированная машина действительно переломила ситуацию, но сама ее концепция создавалась задолго до большой войны. Одними из главных и показательных событий того времени, где танки стали решающей боевой силой, стали битва при Камбрэ, бой у Виллер-Бретоннё и сражение у Суассона