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РИА Новости

Ученые выяснили, кто умнее — мужчины или женщины

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМужчина и женщина за чтением
Мужчина и женщина за чтением
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. В престижной пермской гимназии № 4 проходной балл при поступлении для мальчиков установили ниже, чем для девочек. Родители девочек возмутились. Директор образовательного учреждения Татьяна Дьякова объяснила, что так сделали специально — для гендерного равновесия, поскольку мальчики развиваются медленнее. Разразился скандал. Последовало бурное обсуждение в соцсетях, выступили федеральные СМИ, ситуацией заинтересовалась прокуратура. Споры о зависимости интеллектуальных способностей человека от биологического пола не утихают и в научном мире.

Больше — значит, умнее?

Мужской мозг на восемь-тринадцать процентов крупнее женского, а на больших выборках иногда обнаруживается положительная корреляция между размерами этого органа и умственными способностями. Так, при анализе данных нескольких сотен человек нидерландские, шведские и американские ученые выяснили, что у мужчин уровень интеллекта в среднем выше, чем у женщин, и причиной тому — разный объем мозга: 1850 кубических сантиметров и 1630 соответственно.
В ходе исследования когнитивные способности измерялись тестом IQ, размер мозга — при помощи магнитно-резонансной томографии. И у представителей сильного пола уровень интеллекта оказался в среднем на четыре балла больше: сто против женских 96. Похожие результаты несколькими годами ранее получили канадские ученые, сравнивавшие оценки школьных выпускников, и британские исследователи, проанализировавшие IQ 12-летних китайских подростков.
Однако новозеландские специалисты установили, что за последние сто лет, после того как практически во всем мире женщины получили равный с мужчинами доступ к образованию, уровень их интеллекта значительно вырос. В большинстве стран IQ у представителей разных полов сравнялись, а кое-где дамы даже демонстрируют более высокие результаты. Исследователи предполагают, что это связано с умением женщин совмещать сложную карьеру и семейную жизнь.
Выводы новозеландских ученых косвенно подтверждаются экспериментом американских коллег. В ходе испытания девушек просили решать арифметические задачи. При этом у некоторых якобы выявляли низкие способности к математике и говорили, что мужчины от природы более предрасположены к точным наукам, чем женщины. В итоге эти участницы хуже справлялись с заданиями, а сканирование мозга показывало повышенную активность вентральной части передней поясной коры — участка, ответственного за эмоциональные реакции. А те, кому ничего не говорили об интеллектуальной разнице полов, лучше решали задачи и по ходу теста задействовали нижнюю левую часть префронтальной коры, нижнюю левую часть теменной доли коры, обеих сторон угловой извилины — зон, связанных с выполнением математических задач.
То есть на умственные способности серьезно влияют социальные стереотипы. Поэтому при оценке интеллектуального вклада в развитие цивилизаций не стоит забывать: в течение всей человеческой истории во многих культурах считалось, что женщины глупее мужчин.
Молодая пара, архивное фото
3 декабря 2013, 01:34
Ученые: "общение" отделов мозга между собой различно у мужчин и женщинРанее было доказано, что пол человека сильно отражается на его поведении и на том, какие области мозга у него развиты сильнее.

Размер не имеет значения

Величина мозга не связана напрямую с умственными способностями, показали австрийские и немецкие ученые. Проанализировав снимки мозга восьми тысяч человек, они выявили очень слабую корреляцию размера этого органа с IQ. Для интеллекта важнее структура и целостность мозга, а объем — лишь один из многочисленных компенсаторных механизмов когнитивных функций.
Об этом же свидетельствуют и данные американских нейробиологов, обнаруживших, что интеллектуальный уровень человека определяется развитием фронтальных и теменных отделов головного мозга. Эти зоны отвечают за интеграцию информации, полученной от органов чувств, и выполнение действий.
Кроме того, решающую роль могут играть связи между нервными клетками в отделах мозга, связанных с когнитивными способностями. Так, ученые из университетов Калифорнии и Мадрида, изучая гиппокамп — область мозга, контролирующую память и механизм формирования эмоций, обнаружили, что у мужчин он значительно больше. Однако добровольцы обоих полов в тестах на интеллект демонстрировали примерно одинаковые результаты. Оказалось, что женщины использовали гиппокамп эффективнее мужчин, так как у них было больше связей между нейронами, и на решение логических задач они тратили меньше энергии нервных клеток.
Семейная пара с детьми
1 декабря 2015, 09:57
Ученые не нашли различий в структуре мозга у женщин и мужчинНейрофизиологи сравнили томограммы мозга около полутора тысяч мужчин и женщин и пришли к выводу, что в человеческом мозге отсутствуют исключительно "мужские" или "женские" регионы.

Играй, гормон

Ученые все же отмечают разницу между женским и мужским интеллектом: у представителей сильного пола лучше развито пространственное мышление. Но гипотеза, что это результат древнего разделения труда, когда мужчины поголовно были охотниками, а их спутницы собирали ягоды и коренья, не подтверждается. Ведь по законам генетики черты, на которые влияет естественный отбор, всегда наследуются обоими полами.
Кроме того, как указывают исследователи из Чикагского университета, у многих видов млекопитающих самцы быстрее решают задачи на пространственное ориентирование. Значит, все дело в половых гормонах. Тем более есть работы, показывающие, что очень высокий уровень тестостерона в женском организме помогает дамам точнее определять направление движения и местоположение предметов на карте.
Что касается мужчин, то весной, когда половых гормонов в крови меньше, представители сильного пола лучше справляются с заданиями на пространственное ориентирование, чем осенью, когда тестостерона в организме много. Впрочем, согласно исследованию американских ученых, суточные колебания тестостерона никак не отражаются на когнитивных способностях.
Однако один гормон все-таки можно назвать гормоном интеллекта. Речь идет о дофамине. По мнению международной команды исследователей, именно это вещество, ответственное за приятные ощущения, когда-то превратило обезьяну в homo sapiens. Ученые проанализировали 16 областей головного мозга взрослого человека, шимпанзе и макаки и активность некоторых участков ДНК. Выяснилось, что гены, связанные с производством дофамина в головном мозге, по-разному функционируют у человека и человекообразных обезьян. В результате в человеческом мозге вырабатывается в три раза больше дофамина. Именно это обстоятельство может быть решающим при формировании умственных способностей, считают исследователи.
Разговор мужчины и женщины
15 сентября 2010, 12:49
Мужчины и женщины думают одинаково, доказали ученыеУ теории несовместимости мышления у мужчин и женщин нашлись противники, в частности профессор Джина Риппон, которая считает, что мозг женщины и мужчины имеет равный потенциал, а поведение диктуется их статусом и социальными ролями, а вовсе не биологическими или структурными различиями.
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Чикагский университетМоскваКалифорнияРИА Наука
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