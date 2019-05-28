Украинский олигарх шантажирует США и хочет миллиардов

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский решил поиграть в многовекторность, а также "взять на силовой прием" наиболее агрессивную часть вашингтонского истеблишмента. В своем интервью Financial Times Коломойский апеллирует к опыту Греции , но Украина — это не только не Россия, но еще и совсем-совсем не Греция. Впрочем, демарш Коломойского был воспринят вполне серьезно, и есть подозрение, что часть американского политического истеблишмента знала о нем заранее. Именно этим, скорее всего, объясняется тот факт, что группа влиятельных проамериканских НКО (среди которых есть организации, "сидящие на финансировании" Госдепа, USAID и структур, близких к Джорджу Соросу) заранее обозначили зиц-президенту Зеленскому несколько "красных линий", одна из которых как раз и связана с запретом нарушения правил сотрудничества с МВФ.

Если бы предложение Коломойского было сделано в эдаком патриотическом порыве, то его можно было бы похвалить за смелость и пожалеть за глупость, но это явно не тот случай. Скорее всего, олигарх всея Украины вдохновился совсем другим (и вполне понятным для постсоветского бизнесмена) чувством, а именно — жадностью. В интервью Financial Times он четко заявил, что это коллективный Запад должен платить Украине, а никак не наоборот, и даже объяснил почему: "Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто оправдание", — заявил он. Посыл понятен, и его можно легко перевести на "разговорный русский": Запад хочет навредить России. Украина предоставляет эту услугу и вредит России. За услугу должен платить клиент, а не исполнитель. Желание получить деньги за оказанные услуги — естественно, и вероятно, на него накладывается приписываемая этому "украинскому Макиавелли" вера в то, что долги (в том числе МВФ) отдают только "лохи" или, в крайнем случае, трусы.

У этой позиции есть несколько проблем, причем ни одна из них не является легко преодолимой. Проблема политического свойства: зиц-президент Зеленский, еще будучи кандидатом в таковые, лично приезжал на переговоры с делегацией МВФ и лично же (о чем есть соответствующее февральское сообщение агентства Bloomberg) обещал продолжить выполнять программу Фонда на Украине. Если господину Коломойскому кажется, что МВФ относится к тому типу организаций, которые можно "кинуть" без последствий, то это ошибочное мнение, причем его ошибочность многократно подтверждена историческим опытом. От МВФ можно уйти, но только в том случае, если страна, рвущая отношения с МВФ, может себе позволить выдержать экономический шок, изоляцию от мировых рынков капитала и, в крайнем случае, обладает достаточным силовым потенциалом для обеспечения собственной безопасности. Украина не соответствует ни одному из вышеперечисленных критериев.

Для МВФ в частности и для всех кредиторов Украины в целом, уступки официальному Киеву невозможны по той же самой причине, по которой они были невозможны в случае Греции — им нельзя создавать прецедент, который бы вдохновил многочисленных должников "кидать" своих западных кредиторов. Более того, украинский олигарх воспринимает опыт Греции каким-то очень странным образом, ибо весь финансовый демарш премьера-популиста Ципраса (который тоже угрожал МВФ) закончился тем, что так называемая "тройка" (МВФ, Еврокомиссия и Европейский центральный банк) просто сломала его через колено, заставила предать своих избирателей и провести все непопулярные реформы, на которых настаивал МВФ . Зеленский имеет все шансы закончить так же, как Ципрас — ненавидимый собственными избирателями бывший народный любимец как раз объявил о своей отставке после того, как его партия проиграла выборы в Европарламент.

С Украиной в случае попытки "долгового мятежа" могут обойтись даже жестче, чем с Грецией, ибо финансовый коллапс Греции все-таки предполагал серьезные риски для еврозоны (а Украина, в отличие от Греции, не входит в зону евро), а также колоссальные потери для немецких и французских банков, которые кредитовали греческое правительство и частные банки. Финансовый же коллапс Украины таких рисков не несет, а сама Украина в максимально хаотизированном состоянии представляет даже большие возможности для использования в качестве "тарана" против российских интересов. Помимо этого, следует учитывать, что значительная часть средств, которые выделялись МВФ для Украины, были "отложены" в золотовалютные резервы Украины. А это означает, что в случае по-настоящему серьезного конфликта с администрацией Трампа Киев может нарваться на их заморозку, не говоря уже о том, что в случае дефолта по кредитам МВФ Украина получит полноценный валютный кризис.

А теперь вишенка на торте. Широко известный в узких кругах американский журналист-расследователь Марк Эймс указывает на коллективный ультиматум, который влиятельные проамериканские НКО выставили Зеленскому: "Этот список требований украинских неправительственных организаций, финансируемых Западом, угрожающих свергнуть Зеленского, если он не выполнит их требования, — прекрасный пример (того, о чем говорит писательница. — Прим. ред.) Арундхати Рой: "гражданское общество" — это элитный конструкт, призванный подорвать и контролировать народную демократию.

Конечно, одна из подписавших — это НКО "Centre UA": та же самая НКО, финансируемая (миллиардером. — Прим. ред.) Омидьяром, Соросом, USAID, которая организовала Майдан. Это как пистолет, нацеленный на голову Зеленского. Возмутительно."

То, что для американского журналиста "возмутительно", для российского аналитика — "ожидаемо". В списке "красных линий", которые прочертили для Зеленского, фигурирует как запрет на проведение любого референдума по переговорам с Россией, так и запрет на пересмотр отношений с МВФ. Желания и мнения самих украинцев их не интересуют и интересовать не будут, ибо с их (возможно, справедливой) точки зрения рядовые украинские граждане отказались от своей политической субъектности, променяв ее на госдеповские "печеньки" и одесский пепел.

И только в одном можно согласиться с теми, кто с восторгом и завистью смотрит на украинскую ситуацию: в Киеве действительно нет скучной политики. Проблема в том, что хорошая государственная политика — это довольно скучная для внешнего наблюдателя сфера проектного и стратегического управления, а не направление шоу-бизнеса и уж точно не реалити-шоу, основанное на идее "а что будет, если всех убийц, предателей и моральных инвалидов из вселенной "Игры престолов" перенести в политику бывшей советской республики".