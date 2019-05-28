Россияне стали чаще покупать экскурсионные и пляжные туры во Францию

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Относительная стабильность курса валют и появление новых авиарейсов в города Франции привели к увеличению спроса на экскурсионные и пляжные туры в эту страну, Относительная стабильность курса валют и появление новых авиарейсов в города Франции привели к увеличению спроса на экскурсионные и пляжные туры в эту страну, сообщает АТОР.

В этом году при планировании летнего отпуска во Франции у туристов наибольшим спросом пользуются экскурсионные поездки. Также востребованы комбинированные туры (отдых на море и посещение достопримечательностей в близлежащих городах). Лишь на третьем месте – пляжные туры.

Лидером спроса в экскурсионном сегменте, как сообщают в туркомпаниях, остается Париж. Но при этом трендом сезона стало увеличение интереса к турам по регионам Франции. Наиболее востребованы поездки в Прованс, экскурсионный маршрут "Бретань – Нормандия – замки Луары". Хорошим спросом пользуются гастрономические путешествия.

Для пляжного отдыха во Франции российские туристы, как и последние несколько лет, выбирают Ниццу и Канны.