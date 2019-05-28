Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T11:30Z
https://ria.ru/20190528/1554962223.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152926/56/1529265680_0:128:7000:4066_1036x0_80_0_0_7de70d510c9ccb36ff14c93fd9197527.jpg
РИА Новости
Туризм

Россияне стали чаще покупать экскурсионные и пляжные туры во Францию

Вчера, 11:10
180
© Depositphotos / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© Depositphotos / AndreyKr
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Относительная стабильность курса валют и появление новых авиарейсов в города Франции привели к увеличению спроса на экскурсионные и пляжные туры в эту страну, сообщает АТОР.
В этом году при планировании летнего отпуска во Франции у туристов наибольшим спросом пользуются экскурсионные поездки. Также востребованы комбинированные туры (отдых на море и посещение достопримечательностей в близлежащих городах). Лишь на третьем месте – пляжные туры.
Лидером спроса в экскурсионном сегменте, как сообщают в туркомпаниях, остается Париж. Но при этом трендом сезона стало увеличение интереса к турам по регионам Франции. Наиболее востребованы поездки в Прованс, экскурсионный маршрут "Бретань – Нормандия – замки Луары". Хорошим спросом пользуются гастрономические путешествия.
Для пляжного отдыха во Франции российские туристы, как и последние несколько лет, выбирают Ниццу и Канны.
По данным участников рынка, в среднем стоимость туров во Францию за год увеличилась незначительно – на 5-7%. Если в прошлом году за экскурсионную поездку в Париж нужно было заплатить примерно 59 600 рублей, то летом 2019 года аналогичное путешествие обойдется лишь немного дороже - 61 300 рублей.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
17 апреля, 08:00
Все хотят увидеть Нотр-Дам. Как изменился Париж после пожара
001102
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмПрованс-Альпы-Лазурный БерегБретаньНормандияКанныФранцияНиццаПариж
Рекомендуем
Заграничный паспорт
Генконсул Италии рассказал, как получить шенгенскую визу на пять лет
РИА
Новости
Последствия ДТП с участием автобуса В Приморье. 28 мая 2019
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Приморье туристов из КНР
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Флигель и кухня флигеля в музее - усадьбе Мураново имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе Московской области
Составлен рейтинг лучших регионов России для литературного туризма
Лента
новостей
Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
Джанмарко Негри
В Италии избрали первого мэра-трансгендера
Посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
Дипломат назвал сделку США по конфликту Израиля и Палестины "позором века"
Луна и самолет на закате
В России разработали концепцию ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель разочаровалась в преемнице, сообщили СМИ
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
Приморские власти помогут в отправке тел погибших в ДТП туристов на родину
В мэрии Красноярска заявили, что не имеют отношения к антивандальной клумбе
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
Некоторых пострадавших в ДТП в Приморье могут выписать во вторник
В Новосибирске хирург уволится после скандальных твитов дочери-студентки
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
Врач осмотрит китайских туристов после ДТП в Приморье
Молодежный космический центр МГТУ имени Н. Э. Баумана
Спутнику МГТУ Баумана из суеверия придумают новое название
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ
07:33СМИ: Таиланд планирует внести суп Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО
07:32Экс-президент Украины объяснил, зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
Лента новостейМолния