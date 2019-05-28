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РИА Новости

"У американцев искры полетят из глаз". Китай объявил CША народную войну

Вчера, 08:00
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© AP Photo / Vincent YuМитинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пока Пекин и Вашингтон наперебой повышают пошлины, в торговый конфликт двух крупнейших экономик мира включаются китайский бизнес и рядовые потребители. В компаниях под угрозой увольнения требуют от сотрудников не покупать американские автомобили, айфоны, не посещать "Макдоналдс" и забыть об американских брендах. В соцсетях тоже призывают бойкотировать товары из США. О том, как в Китае разворачивается народная война, — в материале РИА Новости.

Идет война народная

Антиамериканская пропаганда в Китае достигла пика: последней каплей стал введенный Дональдом Трампом запрет на сотрудничество с Huawei. Поставлять программное обеспечение, технологии и оборудование китайскому телекоммуникационному гиганту отказались все ведущие американские IT-компании, включая Google, Microsoft, Intel, ARM, Qualcomm, Broadcom.
Пару недель назад государственная китайская газета The Global Times призвала в редакционной статье к "народной войне" с США.

Реакция последовала незамедлительно. В соцсетях требуют бойкотировать американскую продукцию и покупать смартфоны Huawei. Против гаджетов Apple организовали целую кампанию.

"Я тоже приобрету телефон Huawei, а заодно откажусь от планируемой покупки Apple Watch, аналогичные продукты есть и у китайской компании. США просто издеваются над ней", — возмущается один из пользователей cервиса микроблогов Weibo (китайский аналог Twitter).
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"Не надо фантазировать о том, как остановить Huawei. Вместо этого мы остановим Apple", — заявляет другой.
Газета "Хуаньцю шибао" на прошлой неделе предоставила слово сотрудникам Huawei. Все демонстрируют сосредоточенность и уверенность.
"После того как СМИ сообщили, что "страна А" принимает меры против нашей компании, я спокойно пошла на работу, спокойно выполняла все задания, спокойно участвовала во всех совещаниях, — подчеркивает одна из сотрудниц. — Я всего лишь рядовой солдат нашей фирмы. С какими бы трудностями мы ни столкнулись, я верю, что каждый "хуавэец" останется непреклонным, продолжит прилагать для работы все усилия, и тогда нас не победить!"
"Я — новичок в компании, но работаю на совесть, каждая строчка написанного мной кода прибавляет компании сил, — говорит другой сотрудник Huawei. — Для тех, кто родился в 1990-е, деньги не главное, несмотря на все сложности, мы заботимся о ценности нашего труда для компании, общества и страны. Желаю нам преодолеть все трудности, а стране — процветать!"
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Издание отмечает, что сотрудников Huawei в это трудное время поддерживают друзья и близкие. "Когда на прошлой неделе США наложили санкции на Huawei, моя девушка тоже узнала об этом, хотя новостями никогда особо интересовалась, — приводит "Хуаньцю шибао" слова одного из работников компании. — Она сказала мне, что не будет больше со мной ругаться и, чтобы поддержать меня, создаст спокойную и приятную атмосферу, лишь бы я работал, вносил свой вклад в победу над США".

Только отечественное

К народной войне против американских товаров присоединился китайский бизнес. Разработчик интернет-продуктов Mengpai Technology предложил 15-процентную субсидию сотрудникам и подрядчикам, покупающим телефоны Huawei, и пообещал штрафовать персонал за айфоны на всю сумму их стоимости. Кроме того, в компании запретили приобретать офисное оборудование и автомобили американских брендов.
Об этом уроке патриотизма сообщили СМИ, и у Mengpai Technology появилось множество последователей. Производитель электронных компонентов Shenzhen Huiyisheng пошел еще дальше, выплатив сотрудникам со смартфоном Huawei премию в 500 юаней (порядка 72 долларов). А вот от айфонов попросили отказаться. Иначе — увольнение.
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Станция проверки автомобилей Jinggang известила всех сотрудников: отныне покупать американские товары запрещено. Нельзя пользоваться айфонами, ездить на американских автомобилях, обедать в американских ресторанах быстрого питания, приобретать потребительские товары, в частности косметику и подгузники.

"Вместо айфонов — отечественные бренды сотовых телефонов, например Huawei. Не разрешаются автомобили китайско-американских совместных предприятий — только на 100 процентов местного производства. Запрещен фастфуд McDonald's или KFC, товары Procter & Gamble, Amway и любых других американских марок. Нельзя посещать США в качестве туристов", — цитирует газета The Epoch Times разосланное сотрудникам Jinggang уведомление.
Как пояснило руководство компании, это делается для того, "чтобы помочь стране выиграть эту войну", а тех, кто рискнет нарушить запреты, ждет неминуемое увольнение.
Торговая палата Шанхая тоже пообещала премии за покупку смартфонов Huawei и серьезные наказания тем, у кого увидят гаджеты Apple.
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Пропагандистская песня "Торговая война", написанная бывшим чиновником Чжао Лянтянем, стремительно набирает популярность в соцсетях.
"Китайцы живут тысячи лет и тысячи лет объединяются против общего врага, - говорится в песне. – Мы ничего не боимся, вступая в торговую войну. Если враги развязывают войну, то и у нас хватит духа им ответить. Если противник осмелится нанести удар, правительство и народ, объединившись, выступят ему навстречу. Если противник осмелится нанести удар, дипломатия и экономика ответят ему. Если зачинщик осмелился нанести удар, то и мы ударим так, что у него закружится голова и искры полетят из глаз".

Не намерены отступать

Как отмечают аналитики, национально-патриотический угар существенно ограничивает пространство для маневра официальному Пекину, исключая возможность компромиссов с Вашингтоном. Под давлением общественного мнения китайским властям придется действовать жестче.
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ в Вашингтоне. 4 апреля 2019
Президент США Дональд Трамп во время встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ в Вашингтоне. 4 апреля 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп во время встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ в Вашингтоне. 4 апреля 2019
Процесс уже пошел. Пекин объявил с 27 мая антидемпинговые пошлины на импорт фенола — одного из важнейших химических продуктов, необходимых в нефтепереработке, фармакологии, химической, текстильной и других отраслях промышленности. Как проинформировало Министерство торговли Китая, пошлины затрагивают продукцию из ЕС, Южной Кореи, США и Японии, причем для каждого поставщика установлен свой размер сбора — от терпимых 11,9 процента до запретительных 129,6 процента. Можно не сомневаться, что самый высокий тариф Пекин приберег для американцев.
Кроме того, Китай вводит лицензии на экспорт редкоземельных металлов — важнейшего сырья для современной электроники. Об этом сообщил в пятницу представитель Министерства торговли Гао Фэн.
Сегодня производители США на 80 процентов удовлетворяют потребности в редкоземельных элементах за счет Китая. Прекращение поставок многим грозит остановкой работы.
Как уточняет Bloomberg, ожидания по поводу урегулирования торговых споров Китая и США сейчас находятся на рекордно низком уровне. При этом агентство отмечает, что на азиатских рынках начались активные распродажи акций американских компаний, и за этим, очевидно, стоят китайцы.
Не на того напал
Вчера, 15:15
Не на того напал
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торговая войнаОбострение отношений США и КитаяHuawei TechnologiesКитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
А Китайцы, кстати, смогут это сделать! Потому что уже лет как 20ть, нет ни одного американского бренда, который не производился бы в Китае. Я в этой Войне, за Китайцев. Пиндов на свалку!
28 мая, 09:02
Алеша Попович
3871000015
Война войною, но все мы помним, чем закончилось полное сосредоточение Советского Союза на внутреннем рынке. Сами производили товар, сами его покупали. В результате любой импорт перешёл в разряд дефицита, в "лакомый кусочек", за которым выстраивались очереди. Лучше бы Китай не повторял наших ошибок. Может статься, что целью "страны А" является как раз полное самоограничение Китая в торговле.
28 мая, 08:24
mm3minaeva
576102246
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