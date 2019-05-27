Чайка внес кандидатуру прокурора Москвы на согласование в Мосгордуму

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генпрокурор России Юрий Чайка внес кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора Москвы на согласование в Мосгордуму, сообщил журналистам председатель МГД Алексей Шапошников.
"В Мосгордуму генеральным прокурором РФ внесена кандидатура прокурора города Москвы на согласование. Кандидатура Попова Дениса Геннадьевича будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента", - отметил Шапошников.
В настоящий момент обязанности столичного прокурора исполняет Олег Манаков.