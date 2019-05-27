В Ярославле проверят сообщения о травмировании женщины снарядом от салюта

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. СК проведет проверку публикаций СМИ о травмировании женщины неразорвавшимся снарядом от фейерверка в Ярославле, сообщает СУСК по региону.

"На днях в СМИ появились публикации о том, что 25 мая в Ярославле в ходе праздничного салюта женщина, находившаяся в это время на территории Тверицкого пляжа, получила травму головы вследствие удара неразорвавшимся снарядом от фейерверка", - говорится в сообщении.