В Ярославле проверят сообщения о травмировании женщины снарядом от салюта

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. СК проведет проверку публикаций СМИ о травмировании женщины неразорвавшимся снарядом от фейерверка в Ярославле, сообщает СУСК по региону.
"На днях в СМИ появились публикации о том, что 25 мая в Ярославле в ходе праздничного салюта женщина, находившаяся в это время на территории Тверицкого пляжа, получила травму головы вследствие удара неразорвавшимся снарядом от фейерверка", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что проводится доследственная проверка на наличие признаков преступления по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение.