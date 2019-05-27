Уганда намерена развивать экономические отношения с Россией

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уганда хочет развивать экономические отношения с Россией и видит большие перспективы для российских инвесторов, заявил РИА Новости руководитель департамента народной дипломатии министерства иностранных дел Уганды Альфред Нам.

С 27 мая по 1 июня на трех площадках Москвы проходит выставка "Уганда Экспо 2019", где более сотни производителей из африканской республики впервые представляют свою продукцию в России. В выставке участвуют представители малого и среднего бизнеса Уганды, приехавшие в Россию, чтобы обсудить возможное сотрудничество с российскими компаниями.

"Мы думаем, что нам нужно улучшать наши экономические отношения. Сейчас наш товарооборот составляет около 78 миллионов долларов в год, причем 87% этого товарооборота – импорт из России. Уганда экспортирует в Россию очень мало", - заявил Альфред Нам РИА Новости.

По его словам, цель деловой миссии Уганды, приехавшей в Россию, – познакомить бизнес-сообщество России с теми возможностями, которые предлагает эта страна.

"Это могли бы быть инвестиции в нефтегазовой сфере, вы можете инвестировать в туризм, горную добычу, здоровье, и образование, и множество других отраслей. Мы считаем, что перспективы отношений России и Уганды в экономической сфере очень многообещающие", - считает представитель МИД Уганды.

Он обратил также внимание, что Уганда может стать для многих российских инвесторов своеобразными воротами в Восточную Африку.