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РИА Новости

Французский политик отметил революционный характер выборов в Европарламент

Вчера, 23:07
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© РИА Новости / Максим БлиновСопрезидент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани
Сопрезидент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани
© РИА Новости / Максим Блинов
Сопрезидент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Итоги прошедших выборов в Европарламент привели к "революции" из-за того, что две ведущие партии утратили правящее большинство, заявил РИА Новости кандидат на выборах в Европарламент от "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Тьерри Мариани.
"Это революция в Европарламенте, потому что на протяжении всего его существования, с 1979 года, на протяжении 40 лет всегда было одно и то же правящее большинство – "Европейская народная партия", правая партия, "Альянс социалистов и демократов", партия левых. Так что 40 лет в Брюсселе власть была разделена между двумя партиями. Теперь этому пришел конец, у этих партий больше нет большинства. Мы вступаем в период, когда я полагаю, что коалиционное большинство ... будет отличаться по многим вопросам ", - заявил Мариани.
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По его мнению, теперь Европарламент "станет намного интереснее", потому что результаты голосования не будут предсказуемыми.
"Это голосование должно быть принято во внимание. Впервые две традиционные партии не получили большинства. В политике происходят изменения, и нам необходимо принять во внимание сообщение, которое нам передали избиратели. Если некоторые хотят продолжать все так, как прежде, они движутся к катастрофе. Если они умны, они прислушаются к посланию избирателей, и, несомненно, я считаю, что необходимо вести диалог с суверенными партиями, которые представляют другую идею Европы. Мы привержены Европе, Европе, которая будет полностью отличаться от той, которую представил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер", - добавил Мариани.
По итогам прошедших выборов две ведущих фракции, христианско-демократическая "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых".
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Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу на выборах в Европарламент во Франции, набирая 23,31% голосов, на втором месте - президентская "Вперед, республика" с 22,41%. Третье место занимают зеленые Europe Ecologie - Les Verts, которые набирают 13,47%, и за ними следуют "Республиканцы" (8,5%). Партия "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона набирает 6,3%. Партия "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна получает 3,5%.
Предварительные итоги выборов в Европарламент
Вчера, 15:19
Предварительные итоги выборов в Европарламент
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Выборы в Европарламент — 2019Тьерри МарианиЕвропейский парламентЕвросоюзФранцияЕвропаВ мире
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