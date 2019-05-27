Французский политик отметил революционный характер выборов в Европарламент

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Итоги прошедших выборов в Европарламент привели к "революции" из-за того, что две ведущие партии утратили правящее большинство, заявил РИА Новости кандидат на выборах в Европарламент от "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Тьерри Мариани.

"Это революция в Европарламенте, потому что на протяжении всего его существования, с 1979 года, на протяжении 40 лет всегда было одно и то же правящее большинство – "Европейская народная партия", правая партия, "Альянс социалистов и демократов", партия левых. Так что 40 лет в Брюсселе власть была разделена между двумя партиями. Теперь этому пришел конец, у этих партий больше нет большинства. Мы вступаем в период, когда я полагаю, что коалиционное большинство ... будет отличаться по многим вопросам ", - заявил Мариани.

По его мнению, теперь Европарламент "станет намного интереснее", потому что результаты голосования не будут предсказуемыми.

"Это голосование должно быть принято во внимание. Впервые две традиционные партии не получили большинства. В политике происходят изменения, и нам необходимо принять во внимание сообщение, которое нам передали избиратели. Если некоторые хотят продолжать все так, как прежде, они движутся к катастрофе. Если они умны, они прислушаются к посланию избирателей, и, несомненно, я считаю, что необходимо вести диалог с суверенными партиями, которые представляют другую идею Европы. Мы привержены Европе, Европе, которая будет полностью отличаться от той, которую представил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер", - добавил Мариани.

По итогам прошедших выборов две ведущих фракции, христианско-демократическая "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых".