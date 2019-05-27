Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армия Израиля заявляет, что атаковала сирийскую систему ПВО, из которой ранее был обстрелян израильский самолет.

Сообщается, что ранее в понедельник армия Израиля зафиксировала огонь с сирийской стороны по израильскому самолету, выполнявшему стандартный полет на севере страны. По данным армии, зенитный снаряд упал на территории Сирии.

"В ответ на это армия обороны Израиля атаковала пусковую установку, из которой была осуществлена стрельба", - говорится в сообщении армии в Twitter

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "сирийская армия пыталась сбить самолет Израиля, но ей это не удалось".

"В ответ ВВС уничтожили поисковую установку, из которой был открыт огонь. Наша политика ясна - мы не готовы терпеть никакая агрессию против нас, мы ответим на нее сильно и решительно", - добавил он.