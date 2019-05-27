Врио канцлера Австрии станет министр финансов Легер

ВЕНА, 27 мая – РИА Новости. Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что освободит правительство Себастьяна Курца от исполнения обязанностей во вторник, временно исполнять обязанности канцлера будет его заместитель, министр финансов Хартвиг Лёгер.

Парламент Австрии в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с Курцем. Правительство Курца формально остаются у власти, пока президент не освободит их от исполнения обязанностей.