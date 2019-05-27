Фурсин: популяризация предпринимательства — важная задача нацпроекта по МСП

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Популяризация и поддержка предпринимательства, создание положительного образа бизнесмена - одна из главных задач в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса, сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в ходе Московского предпринимательского форума, открывшегося в понедельник на "ВТБ Арена".

"Если посмотреть расшифровку национального проекта, задача - популяризировать предпринимательство, увеличить вовлеченность в него людей из различных целевых групп", - сказал Фурсин.

При этом, отметил он, важно не только увеличение количества предпринимателей, но и поддержка тех, кто на сегодняшний день уже решился открыть свое дело.

По словам Фурсина, встречаются такие ситуации, когда предприниматель оказывается не готов к проблемам, которые ему необходимо решать при открытии бизнеса. Поэтому властям необходимо выстраивать образовательные, менторские программы, чтобы подготовить начинающего бизнесмена к возможным стрессам.

Важным моментом с точки зрения увеличения желающих открыть собственный бизнес, является создание положительного образа предпринимателя, в чем должны помочь, в том числе, и средства массовой информации, считает глава департамента.

"Что касается позитивного образа предпринимателя, то формировать его надо на успешных историях, причем не в крупном бизнесе, а на тех примерах, где этот успех был достигнут с нуля. Это должен быть семейный бизнес, молодежный бизнес, женский бизнес, который создавался непосредственно руками самих людей", - подчеркнул Фурсин.

При этом не меньшее значение имеет и создание положительного образа органов власти, которые работают с бизнесом. По мнению Фурсина, пока еще существует "огромнейшее недоверие бизнеса к власти", что вполне понятно, учитывая ситуацию предыдущих десятилетий, поэтому создание атмосферы доверия не произойдет одномоментно, для этого нужны годы работы.

Фурсин отметил, что столичное правительство в своей работе по созданию условий для появления новых предпринимателей делает акцент на молодёжь, старается вовлекать в предпринимательские ряды студентов и школьников.

"Это будут совершенно другие бизнесмены, к которым нужны другие подходы. Поэтому мы сделали для них программу акселерации и предусмотрели дальнейшие меры поддержки. Это и коворкинги, и консультанты, которые полгода будут за ними смотреть. Они растут очень быстро, и нам всем, кто занимается с молодежью, нужно вырабатывать программы не на один шаг, а на 10 шагов вперед", - сказал глава департамента.

Он подчеркнул, что власти Москвы сегодня стараются формировать систему поддержки и взаимодействия с бизнесом на основе пожеланий и предложений самих предпринимателей, а также жителей города.

"Была запущена премия "Прорыв года", где мы ушли от стандартных предпринимательских премий, учитывающих только экономические показатели и выбор экспертного сообщества. На нашей платформе "Активный гражданин" за предпринимателей голосовали сами жители столицы. И это очень важно, потому что, помимо диалога предприниматель-власть, нужно выстраивать и диалог предприниматель-житель", - пояснил Фурсин.

В свою очередь, представители бизнес-сообщества отметили на форуме позитивные изменения, которые появились в отношении властей к малому и среднему бизнесу.

"Я чувствую, что власть, которая нас всегда давила, вдруг начала развивать предпринимательство. Раньше я всегда говорил: ребята - не надейтесь на государство, надейтесь только на себя. И вдруг я понимаю - я отстал от жизни, нам предлагают огромное количество интереснейших программ", - сказал известный предприниматель, продюсер и бизнес-консультант Андрей Ковалев.

"То, что ситуация с малым бизнесом в городе меняется, видно невооруженным глазом", - подтверждает первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

По его мнению, лучшей рекламой предпринимательства, должны быть образы бизнесменов, создающих рабочие места и демонстрирующих личный успех, красивые истории и необычные идеи.