Нижегородская область планирует ввести в оборот неиспользуемые земли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Нижегородская область планирует ввести в оборот 19 тысяч гектаров неиспользуемых земель в 2019 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Первоочередной задачей является вовлечение в оборот неиспользуемой пашни, которую возможно ввести в оборот без значительных финансовых затрат. В 2019 году в Нижегородской области планируется освоить 19 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Это почти на 1 тысячу гектаров больше, чем в 2018 году", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора области Глеба Никитина.

Глава региона подчеркнул, что пустующие земли нужно осваивать, чтобы выращивать больше зерна, картофеля и других овощей. Рост собственного производства сельхозпродукции позволит сделать экологически чистые продукты питания доступнее для нижегородцев. "Кроме того, чем больше земель обрабатывают нижегородские агропредприятия, тем больше новых рабочих мест для жителей районов области появляется в отрасли", - добавил Никитин.

Он отметил, что многие гектары пашни простаивают уже не один десяток лет, поэтому без дополнительной обработки таких земель ввести их в оборот невозможно.

"Мы понимаем, что предприятиям трудно самостоятельно покупать специальное оборудование для таких работ, поэтому я дал поручение включить в перечень субсидируемой за счет областного бюджета техники мульчеры. Помимо этого, региональный минсельхоз начал подготовку новых программ по компенсации части затрат на покупку техники для предприятий, которые начнут обрабатывать простаивающие земли", - заявил губернатор.