В Чечне один человек погиб в результате падения автомобиля в обрыв

ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Автомобиль упал в пропасть в горах Веденского района Чечни, один человек погиб, ещё трое получили травмы, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

"Автомобиль упал в 15-метровый обрыв. В результате падения автомобиля один из пострадавших погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести", - отметил собеседник агентства.

По его словам, четверо местных жителей отправились в экстремальную поездку по бездорожному горному маршруту на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40.

"Регистрацию в чрезвычайном ведомстве региона любители экстремального отдыха не делали. Во время преодоления очередного препятствия автомобиль упал в пропасть. Несмотря на плохую мобильную связь в горной местности, один из пострадавших сумел дозвониться в службу спасения, и на место происшествия была направлена помощь", - рассказали подробности в ведомстве.

В поисково-спасательных работах были задействованы более 50 человек, в том числе пожарные, спасатели, полицейские и волонтеры.

"Поиск пострадавших затруднялся отсутствием точных координат места аварии. Помогли местные жители, которые хорошо знают местность. Пострадавшие были обнаружены между населенными пунктами Махкеты и Сельментаузен", - отметил собеседник агентства.